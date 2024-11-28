Light of Motiram: Ein Horizon-Klon aus China

Die Menschheit, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr und die Maschinen haben die Erdoberfläche erobert. Doch ihr als rothaarige Heldin übernehmt, steuert die Maschinen und kämpft um eine bessere Zukunft. Na, woran denkt ihr? Horizon?

Richtig, aber die Beschreibung stammt von Steam und nicht von einem der beiden Horizon-Spiele, sondern von Light of Motiram. Das ist ein neues Spiel aus der Feder von Polaris Quest, die zu Tencent Games gehören. Alles sieht nach Horizon aus:

Die Bilder, die Beschreibung, das Video, als hätte jemand in China eine schlechte Kopie von Horizon auf Wish bestellt. Selbst die Welt und Maschinen sehen wie bei Horizon aus. Ich mag ja die Horizon-Spiele, aber ein bisschen mehr Mühe hätte man sich hier schon geben können. Und Sony wird das sicher nicht begeistern.

Light of Motiram ist nicht nur ein Singleplayer-Spiel, es bietet laut Steam auch einen Koop-Modus, PvP und MMO-Elemente. Bei den PlayStation Studios steht allerdings auch ein Online-Horizon-Spiel im nächsten Schritt an. Dann lieber das Original?