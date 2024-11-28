Bloodborne: PlayStation-Fans hoffen auf ein PS5-Remake im Dezember

Bloodborne ist ein Spiel von FromSoftware, welches viele PlayStation-Fans seit Jahren begeistert, aber die meisten wünschen sich etwas mehr Liebe. Sony hat viele Spiele für die PS5 optimiert, doch Bloodborne hat bis heute nicht einmal einen Patch bekommen. Einige hoffen daher auf ein Remaster oder richtiges Remake.

Diese Woche gab es dann einen Zufall, der die Hoffnung bei vielen entfachte, denn Sony teaserte in einem Werbeclip den 3. Dezember (30. Jubiläum der PlayStation) an und die Server von Bloodborne werden an diesem Tag gewartet. Es steht auch ein PlayStation-Event im Dezember im Raum, sehen wir hier also endlich etwas?

Nein, so Jeff Grubb. Er „verspricht“, dass nichts für Bloodborne rund um das 30. Jubiläum geplant ist und Fans keine Hoffnung haben sollten. Es wird sicher die ein oder andere Ankündigung im Dezember geben, aber dieses Spiel ist nicht dabei. Ich habe es nie gespielt, mit einem Remaster oder Remake wäre ich aber dabei.