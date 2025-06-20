Logitech MX Master 4: Das ist wohl die ganz neue Flaggschiff-Maus

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt scheint es fast sicher, wir bekommen bald eine Logitech MX Master 4. Die Flaggschiff-Maus von Logitech wird also in diesem Jahr aktualisiert und dank Reddit gibt es sogar schon die ersten Bilder der Maus.

Am grundlegenden Aufbau ändert sich nicht viel, aber dafür wird die Maus immer wieder gelobt, ich nutze die aktuelle Version auch, die Haptik ist optimal. Man sieht aber vor allem im Bereich des Daumens, dass da mehr Optionen dazukommen.

Eine weitere Taste vor der Vor-/Zurück-Taste ist zu sehen und die Daumenablage kann man wohl auch drücken (vielleicht ist es auch Touch). Die anderen Tasten und das Scrollrad bleiben und die großen Tasten vorne haben noch eine andere Farbe.

Das sieht mir auf den Bildern ein bisschen wie Glas oder Aluminium aus, was bei mir die Hoffnung weckt, dass wir hier ein hochwertigeres Material sehen. Plastik nutzt sich schnell ab, das sieht man, Aluminium wäre da sicher eine sehr gute Wahl.