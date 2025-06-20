Computer und Co.

Logitech MX Master 4: Das ist wohl die ganz neue Flaggschiff-Maus

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt scheint es fast sicher, wir bekommen bald eine Logitech MX Master 4. Die Flaggschiff-Maus von Logitech wird also in diesem Jahr aktualisiert und dank Reddit gibt es sogar schon die ersten Bilder der Maus.

Am grundlegenden Aufbau ändert sich nicht viel, aber dafür wird die Maus immer wieder gelobt, ich nutze die aktuelle Version auch, die Haptik ist optimal. Man sieht aber vor allem im Bereich des Daumens, dass da mehr Optionen dazukommen.

Eine weitere Taste vor der Vor-/Zurück-Taste ist zu sehen und die Daumenablage kann man wohl auch drücken (vielleicht ist es auch Touch). Die anderen Tasten und das Scrollrad bleiben und die großen Tasten vorne haben noch eine andere Farbe.

Das sieht mir auf den Bildern ein bisschen wie Glas oder Aluminium aus, was bei mir die Hoffnung weckt, dass wir hier ein hochwertigeres Material sehen. Plastik nutzt sich schnell ab, das sieht man, Aluminium wäre da sicher eine sehr gute Wahl.

  1. P45 💎
    sagt am

    Bin von der Master vor langer Zeit auf die Logitech Lift umgestiegen (Vertikalmaus), seitdem keinerlei Probleme mehr mit den Armen bzw. Sehnen. Kann nur jedem empfehlen, sowas mal auszuprobieren.

    Antworten
    1. Nd ☀️
      sagt am zu P45 ⇡

      Same story here! Vertical ist so viel besser zum arbeiten!

      Antworten
      1. P45 💎
        sagt am zu Nd ⇡

        Schön zu hören, dass andere die gleichen Erfahrungen gemacht haben.

        Antworten
    2. hanswer01 🍀
      sagt am zu P45 ⇡

      Ich bräuchte eine Vertikalmaus mit Gesten. Verwende aktuell eine Magic Mouse (ganz schlecht ergonomisch für mich), aber liebe und brauche die Gesten um schnell zu anderen Bildschirmen oder Fenstern zu wechseln.

      Antworten
    3. Marco 🌀
      sagt am zu P45 ⇡

      Ich hatte erst die Master 3s. Die war ein Albtraum. Ergonomisch unterste Schublade, eine Bedienung kaum möglich. Die Vertical ist aber super. Habe die jetzt.

      Antworten
  2. Julian II. ☀️
    sagt am

    Daumenauflage wird kapazitiv. Bindet Logitech action ring ein. Entsprechend viele und je nach Anwendung shortcuts.
    Der neue Knopf vor den vorherigen Vor- und Zurück Tasten ersetzt zu 99% den bisherigen Knopf der daumenablage.
    Release vermutlich September. Vielleicht auch Oktober.
    Peace

    Antworten
  3. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Auf dem zweiten Bild sieht die Scrollrad-Einfassung und das Scrollrad selbst sehr merkwürdig aus, so ganz unnatürlich verzogen wie bei einem auf die schnelle ge-PhotoShop-ten Bild. Ich würde die Bilder unter diesen Umständen erstmal anzweifeln. :-/

    Antworten
  4. Christian 👋
    sagt am

    Toll wäre vor allem, wenn sie nicht so schnell Schmutz fangen würde, gerade in der weißen Variante. Meine Maus ist mittlerweile ziemlich verfärbt.

    Antworten

