Social

WhatsApp mit Werbung kommt nicht vor 2026 nach Deutschland

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Whatsapp Logo Icon 2021 Header

Meta bestätigte diese Woche, dass WhatsApp bald Werbung bekommt, etwas, was die Gründer des Messengers eigentlich nie wollten. Doch in Deutschland werden wir diese Werbung vorerst noch nicht sehen, das wird eine ganze Weile dauern.

WhatsApp mit Werbung: Zweifel in der EU

Der Schritt hat nämlich das Interesse der DPC (Data Protection Commissioner) geweckt und die wurden von WhatsApp selbst informiert, dass Werbung nicht vor 2026 in der EU starten wird. Und davor wird es noch intensive Gespräche geben.

Bei WhatsApp betont man zwar, dass Werbung „auf die datenschutzfreundlichste Art und Weise“ implementiert wird, aber (falls Nutzer zustimmen) es kann hier einen Austausch der Daten zwischen WhatsApp, Instagram und Facebook geben.

Ich gehe zwar davon aus, dass Meta alles tun wird, damit man die Werbung in der EU aktivieren kann, immerhin ist das ein großer Markt für WhatsApp, aber dieser Schritt ist kein Thema für 2025. Wir informieren euch, wenn diese bei uns startet.

Apple Pay De Header

Neuer NFC-Standard: Apple Pay und Google Pay sollen besser werden

Das NFC Forum hat diese Woche den „NFC Release 15“ angekündigt, man hat also am kontaktlosen Standard gearbeitet und mit…

19. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Und, wer will dann wieder alles kein WhatsApp mehr nutzen? ;)

    Solange man den Unfug auch sofort wieder wegdrücken kann, wie bei YouTube Shorts oder Instagram, gehts ja noch.

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu DeziByte ⇡

      Hier ich. Habe ich bereits zu Anfang gesagt mit Werbung wäre ich raus.

      Antworten
      1. Chris. 🌟
        sagt am zu Max ⇡

        nicht nur Werbung ist ein Argument zum Ausstieg…

        Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    2026 ist ja auch schon in einem halben Jahr…

    Antworten
    1. Peter 👋
      sagt am zu Max ⇡

      Oder 1 1/2 Jahre wenn sie es Ende des Jahres 2026 einführen 😝

      Antworten
  3. Peter 👋
    sagt am

    Ach verdammt!. Ich hatte gedacht, die machen es sofort. Hätte ich befürwortet 👍

    Antworten
    1. Wom 🪴
      sagt am zu Peter ⇡

      Ebenso.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / WhatsApp mit Werbung kommt nicht vor 2026 nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom