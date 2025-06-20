WhatsApp mit Werbung kommt nicht vor 2026 nach Deutschland

Meta bestätigte diese Woche, dass WhatsApp bald Werbung bekommt, etwas, was die Gründer des Messengers eigentlich nie wollten. Doch in Deutschland werden wir diese Werbung vorerst noch nicht sehen, das wird eine ganze Weile dauern.

WhatsApp mit Werbung: Zweifel in der EU

Der Schritt hat nämlich das Interesse der DPC (Data Protection Commissioner) geweckt und die wurden von WhatsApp selbst informiert, dass Werbung nicht vor 2026 in der EU starten wird. Und davor wird es noch intensive Gespräche geben.

Bei WhatsApp betont man zwar, dass Werbung „auf die datenschutzfreundlichste Art und Weise“ implementiert wird, aber (falls Nutzer zustimmen) es kann hier einen Austausch der Daten zwischen WhatsApp, Instagram und Facebook geben.

Ich gehe zwar davon aus, dass Meta alles tun wird, damit man die Werbung in der EU aktivieren kann, immerhin ist das ein großer Markt für WhatsApp, aber dieser Schritt ist kein Thema für 2025. Wir informieren euch, wenn diese bei uns startet.