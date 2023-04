LOL: Last One Laughing Staffel 4 bricht Rekorde bei Prime Video – Amazon bestätigt Staffel 5

Die deutsche Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ bricht mit ihrer vierten Staffel alle Rekorde und ist der meistgesehene deutsche Titel aller Zeiten auf Prime Video in Deutschland und Österreich.

Eine fünfte Staffel mit Gastgeber Michael Bully Herbig wurde heute von Amazon für Ostern 2024 bestätigt. In der Show versuchen zehn bekannte deutsche Comedians und Schauspieler, nicht zu lachen, während sie versuchen, ihre Kollegen zum Lachen zu bringen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Auch auf Social-Media-Plattformen wie YouTube und den Social-Media-Kanälen von Prime Video Deutschland ist die Show sehr erfolgreich. Der Clip „Shu Shu Shu“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka als Schlagerduo wurde über 14 Millionen Mal angeklickt und der Trailer zur vierten Staffel hat bereits über 1,3 Millionen Aufrufe.

Die deutsche Version von „LOL: Last One Laughing“ ist eine Adaption des japanischen Originals „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“ und wird von Constantin Entertainment produziert.

