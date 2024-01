Lotus Elise kommt 2027 erstmals als Elektroauto

Wenn ich an Lotus denke, dann denke ich an den Elise. Und an eine absurde Erfahrung als Kind, als sich zwei Fahrer des Autos ein Rennen lieferten, mit denen wir auf der Heimfahrt aus dem Skiurlaub an einer Raststätte sprachen. Anderes Thema.

Jedenfalls steht bei der Marke, die mittlerweile zu 51 Prozent zu Geely gehört, der Schritt zu einer vollelektrischen Zukunft an und da denke ich mittlerweile an den großen und schweren SUV. Oder auch an einen ebenfalls großen und schweren GT.

In diesem Jahr zeigt Lotus noch einen kompakteren SUV (Type 134) und 2025 steht dann der elektrische Lotus Elise (Type 135) an, der 2027 auf den Markt kommt.

Lotus mit Fokus auf leichten Sportwagen

Laut Autocar peilt man um die 90.000 Euro bei diesem Sportwagen an und es ist auch nur eine kleine Auflage von ca. 10.000 bis maximal 15.000 Einheiten pro Jahr geplant. Der Lotus Elise war aber schon immer im Fokus der Marke und soll es auch in Zukunft sein. Lotus gibt den „leichten Sportwagen“ mit der Elektromobilität nicht auf.

Basis ist die „Lightweight Electric Vehicle Architecture“ (Project LEVA), die noch nicht ganz fertig ist, die aber eben leichtere Elektroautos ermöglichen soll. Ich gehe davon aus, dass das dann auch die Basis für den kommenden Polestar 6 sein wird.

Kompakte und leichte Sportwagen sind derzeit noch das größte „Problem“ bei Elektroautos, vor allem, wenn man noch eine passable Reichweite möchte. Einen großen GT oder SUV kann jeder bauen. Daher bin ich auch mal gespannt, wie das Porsche beim 911er angeht, der früher oder später auch elektrisch werden muss.

