Lynk & Co: Geely-Marke wagt Neustart mit E-Auto in Deutschland

Für die Marken aus China läuft es in Europa nicht unbedingt gut, es gibt zwar auch Ausnahmen, aber Lynk & Co gehört als Geely-Marke nicht dazu. Daher macht man nicht wie bisher weiter, man ändert das Geschäftsmodell für eine bessere Zukunft.

Lynk & Co geht weg vom reinen Abo

Bisher lag der Fokus auf einem Auto-Abo, was am Anfang auch ganz gut lief, aber das Interesse ist abgeflacht und der Markt für diese Abos noch zu klein. Daher geht man bei Lynk & Co jetzt auch den Weg zu Leasing, Finanzierung und Miete bei uns.

Die Marke will auch ein Vertriebsnetz aufbauen und hat in der Automobilwoche bestätigt, dass man bereits mit Händlern im Gespräch ist. Lynk & Co möchte etwas ändern und plant auch neue Länder ein, man will endlich Stückzahlen machen.

Lynk & Co plant Elektroauto für 2025

Doch 2024 ist noch ein Übergangsjahr, so die Marke, denn dafür fehlt es natürlich auch an guten Autos und der Lynk & Co 01 alleine reicht nicht aus. Mit dem Lynk & Co Z02 steht im Herbst die Ankündigung eines reinen Elektroautos für Europa an.

Lynk & Co möchte sich von ca. 7.000 bis 8.000 Einheiten in diesem Jahr auf ca. 70.000 Einheiten in drei Jahren steigern und in Deutschland sollen ca. 10.000 davon verkauft werden. Daher hat sich Lynk & Co alles genau angeschaut und analysiert.

Lynk & Co will aggressiver vorgehen

Ziel sei es nun, dass man „aggressiver in den Markt“ geht, denn bei Lynk weiß man durchaus, dass man im Vergleich zur Konkurrenz zu teuer ist. Und zu unbekannt. Wer sich hier etablieren möchte, der benötigt gute Preise oder eben Marketing.

Lynk & Co ist also eine Marke, die man für 2025 auf dem Schirm haben sollte, mit Geely hat man immerhin einen starken Konzern im Hintergrund. Ein „normaler“ E-SUV alleine wird aber nicht reichen, da muss sich Lynk & Co etwas einfallen lassen.

-->