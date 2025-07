Mafia: The Old Country: Das Datum steht fest

Von offizieller Seite war bereits bekannt, dass „Mafia: The Old Country“ im Sommer 2025 erscheint, aber jetzt gibt es dank des Steam-Eintrags ein Datum. Das neue Mafia erscheint am 8. August. Das ist sogar schon in weniger als vier Monaten.

Die Entwickler haben diese Woche ein Event am 8. Mai bestätigt und da war das Datum bei Steam kurz zu sehen. Auf dem Event will man über das Mafia-Franchise sprechen und es ist mit finalen Details für „Mafia: The Old Country“ zu rechnen.

