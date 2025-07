Das große Xbox-Event für 2025 hat ein Datum

Microsoft hat heute zum jährlichen Xbox Showcase geladen und sich wieder für den Juni entschieden. Die E3 gibt es nicht mehr, aber man wird uns am 8. Juni dennoch zeigen, was die Xbox Studios für die kommenden Monate geplant haben.

Es wird „Spieleankündigungen der First-Party-Studios sowie Neuheiten der Third-Party-Partner“ geben, so Microsoft und das Event (dessen Länge bisher noch nicht bekannt ist) wird live übertragen. Und es gibt wieder ein Doppel-Event dieses Jahr.

Man pusht jedoch nicht das neue Call of Duty, im Anschluss an das Showcase ist für 2025 eine „The Outer Worlds 2 Direct“ geplant. Weitere Details zum großen Xbox Showcase soll es dann in den nächsten Wochen geben. Ich bin gespannt.

