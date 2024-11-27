Gaming

The Witcher 4 kommt: Das neue Spiel geht den nächsten Schritt

CD Project Red hat im Sommer betont, dass man kurz vor der „vollwertigen Produktionsphase“ bei The Witcher 4 steht und diese Woche hat man bekannt gegeben, dass diese jetzt eingeleitet wurde. Doch was bedeutet das für den Release?

The Witcher 4: Wann kommt das Spiel?

Ein Datum oder einen Zeitraum nennt das Entwicklerstudio nicht, aber man kann von ein paar Jahren ausgehen. Zwei Jahre wären optimistisch, drei wären möglich, vier aber auch nicht ausgeschlossen. Mit fünf Jahren rechne ich hier eher nicht.

Das neue „The Witcher“ hat noch keinen Titel, es gibt nur einen Projektnamen, der offiziell ist (Polaris). Es ist ein Neustart der Reihe und es ist wieder eine Trilogie für die Geschichte geplant, das Spiel wird uns also eine ganze Weile und sicher auch mehrere Konsolengenerationen begleiten. Vermutlich schon mit dem ersten Spiel.

Gehen wir mal von vier Jahren aus, dann sprechen wir vermutlich gerade über den Start der PlayStation 6. The Witcher 4 dürfte dann, wie Cyberpunk 2077, auch für die aktuelle (dann alte) Konsolengeneration kommen. Aber das bleibt abzuwarten.

Cyberpunk 2077 Header

Cyberpunk 2077: Entwickler sprechen vor dem Nachfolger über Zahlen

Cyberpunk 2077 sollte 2020 ein Meilenstein für CD Project Red werden, aber man brachte das Spiel viel zu früh auf…

27. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    die werden doch wohl hoffentlich nicht den selben Fehler wieder machen? 😂😂

    Antworten

