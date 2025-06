Manga Day 2024 kommt: Es gibt wieder kostenlose Mangas und Aktionen

Am kommenden Samstag können sich Fans des literarischen Genres Manga wieder freuen: Am 21. September findet wieder der Manga Day statt, der seit August 2022 einmal jährlich gefeiert wird.

An diesem Tag veranstalten Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken nämlich in Zusammenarbeit mit Verlagen und Labels wie Carlsen Manga, Crunchyroll, Egmont Manga, Manga Cult, Panini und TOKYOPOP einige Aktionen und halten traditionell wieder einige kostenlose Leseproben für interessierte Leser bereit.

Viel Lesestoff umsonst

Insgesamt stehen 30 Leseproben zur Verfügung, die alle kostenlos in Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken mitgenommen werden können. Jede Buchhandlung entscheidet individuell, ob und wie sie die Ausgabe der Gratis-Manga limitiert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligen sich über 1.200 Geschäfte an der Aktion, einen Shopfinder gibt es hier.

Wer sich nicht überraschen lassen will, von welchen Mangas es Leseproben gibt, kann sich hier die diesjährige Auswahl ansehen – darunter Kaiju No. 8, The Legend of Zelda – Twilight Princess und Sakamoto Days. Ich werde am Samstag auch bei meinem Comic-Händler vorbeischauen und die eine oder andere Leseprobe mitnehmen.

