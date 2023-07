Mario Kart 8 Deluxe: Nächste Woche gibt es neue Strecken

Noch zwei der sechs geplanten Wellen des DLC stehen aus und die 5. Welle für Mario Kart 8 Deluxe wurde im Rahmen der letzten Nintendo Direct angekündigt und bekam heute ein Datum für die Switch. Ab dem 12. Juli ist die 5. Welle verfügbar.

An diesem Tag kommen also wieder zwei Cups dazu, die jeweils vier Strecken (es gibt auch wieder eine ganz neue Strecke, die kein Remake ist) beinhalten. Und es gibt auch neue Charaktere, was sich zu Beginn des DLCs nicht angedeutet hat.

Bei uns hat das DLC am Anfang für Enttäuschung gesorgt, da die Strecken einfach nicht so gut waren. Doch es wurde besser und die immer größere Auswahl sorgt hin und wieder dafür, dass wir doch mal wieder Lust auf eine Runde im Kart haben.

Die 3. Welle kam im Dezember 2022, womöglich erscheint die 6. Welle dann auch als Finale im Dezember. Doch so gut mir das DLC mittlerweile auch gefällt, ich wäre nach einem Jahrzehnt bereit für ein neues Mario Kart. Für die Switch erscheint das aber nicht mehr, das hebt sich Nintendo definitiv für die ganz neue Konsole auf.

Mario Kart 8 Deluxe: 5. Welle Strecken

Feder-Cup

Athen auf Abwegen (Tour)

Daisys Dampfer (GameCube)

Mondblickstraße (Wii)

Bad-Parcours (Neu)

Doppelkirschen-Cup

Los-Angeles-Strandpartie (Tour)

Sonnenuntergangs-Wüste (GBA)

Koopa-Kap (Wii)

Vancouver-Wildpfad (Tour)

