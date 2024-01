Mario vs. Donkey Kong: Gameplay-Trailer gibt weitere Einblicke in die Neuauflage

Auch wenn Nintendo hinter den Kulissen verstärkt an der Nintendo Switch 2 (inoffizielle Bezeichnung) und zu einem großen Teil auch an den Spielen arbeitet, die ebenfalls zum Start der neuen Konsole angeboten werden sollen, werden in diesem Jahr noch einige Spiele für die aktuelle Plattform der Nintendo Switch in den Handel kommen.

So werden in den nächsten Wochen und Monaten noch Another Code: Recollection, Princess Peach: Showtime! und einige Neuauflagen wie Luigi’s Mansion 2 HD, Paper Mario: The Thousand-Year Door und Mario vs. Donkey Kong im Handel erscheinen – zu letzterem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Mario vs. Donkey Kong: Nintendo Switch-Version hat mehr Inhalte

Mario vs. Donkey Kong ist ein exklusives Spiel für die Nintendo Switch. Es handelt sich dabei nicht um ein neues Spiel, sondern um eine stark überarbeitete Version der damaligen Game Boy Advance-Version. Da ich die GBA-Version nie selbst gespielt habe, verfolge ich das Spiel, seit es angekündigt wurde, sehr aufmerksam.

Nach Angaben von Nintendo und des Entwicklerstudios Nintendo Software Technology (ein Tochterunternehmen von Nintendo) soll die Neuauflage über 130 Level, neue Welten, neue Hindernisse, einen lokalen Zwei-Spieler-Modus und mit Time Attack, „Plus“-Leveln und „Expert“-Herausforderungen Bonus-Inhalte für erfahrene Spieler bieten. Darüber hinaus kann das gesamte Spiel sowohl im Casual- als auch im Classic-Modus gespielt werden. Weitere Neuerungen und einige Gameplay-Szenen zeigt der jetzt veröffentlichte Trailer:

Mario vs. Donkey Kong kommt am 16. Februar 2024 für Nintendo Switch in die Läden. Eine Vorstellung der digitalen Version ist ab sofort auch im Nintendo Shop möglich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->