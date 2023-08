Marvel halbiert das eigene Podcast-Team

Podcasts spielten bei Marvel nicht die größte Rolle, aber man besitzt ein eigenes und internes Team dafür. Das war mit 6 Mitarbeitern nicht besonders groß, wurde jetzt aber laut The Verge halbiert. Ab September sind es nur noch 3 Personen.

So richtig begründet wurde das nicht, das Team hat nur mitgeteilt bekommen, dass die Entscheidung bei Disney getroffen wurde. Es dürfte um Kosten gehen, denn Disney hat bereits im Frühjahr 23 über 7.000 Mitarbeiter im Konzern entlassen.

Ein Mitarbeiter des Podcast-Teams bei Marvel hat der Quelle mitgeteilt, dass der Audio-Markt in diesem Jahr eingebrochen ist und man schon damit gerechnet hat. Es wundert mich schon fast, dass Disney nicht das ganze Team aufgelöst hat.

Eine Übersicht der Marvel-Podcasts gibt es auf der offiziellen Webseite von Marvel. Ich weiß nicht, wie beliebt diese sind, aber da es sie nur in Englisch gibt, dürfte sich der globale Erfolg in Grenzen halten. Mal schauen, wie es in Zukunft weitergeht.

