Marvel: Neue Avengers-Filme werden „überraschend“ und „radikal“

Die Russo-Brüder waren diese Woche bei der Filmpremiere für den neuen Netflix-Film „The Electric State“ dabei und haben auch ein paar Fragen beantwortet. Das Thema wurde aber natürlich sehr schnell auf die zwei Avengers-Filme gelenkt.

Avengers 5 und 6 werden ab April gedreht

Gegenüber Deadline bestätigte man ganz offiziell, was seit einigen Wochen im Raum steht, die Dreharbeiten starten im April. Gedreht wird in London und bei den Marvel Studios will man „Doomsday“ und „Secret Wars“ etwa zeitgleich drehen.

Die Frage, ob wir die X-Men, Deadpool oder Wolverine sehen werden, wollte man natürlich nicht direkt beantworten. Jeder kann auftauchen, so die Brüder, die von Marvel für die zwei neuen Avengers-Filme (2026 und 2027) zurückgeholt wurden.

Avengers-Filme werden eine Herausforderung

Man habe jedenfalls „einen Weg gefunden, wie man die Menschen überraschen kann“, so Joe Russo bei The Hollywood Reporter. Die Arbeiten seien „aufregend“ und die Geschichte „sehr radikal“. Sie wird eine „Herausforderung“ für Zuschauer.

Nach dem Wegfall von Jonathan Majors alias Kang, mussten die beiden Avengers-Filme komplett umgeschrieben werden, aus dem ersten Film wurde „Avengers: Doomsday“ (nicht mehr „The Kang Dynasty“) mit Robert Downey Jr. als Dr. Doom.