Apple plant 2026 erneut „ein neues iPhone-Design“

Apple wird das Design der iPhones wohl in diesem Jahr überarbeiten, vor allem die Pro-Modelle und das erste Air-Modell stehen dabei im Fokus. Für 2026 ist jedoch „erneut ein neues Design für das iPhone geplant“, so Mark Gurman von Bloomberg.

Neben einem Foldable, welches mittlerweile als relativ sicher für kommendes Jahr gilt, wird Apple also noch ein iPhone überarbeiten. Die Quelle nennt keine weiteren Details, aber es dürfte sich dabei um das kommende Apple iPhone 18 handeln.

Das Apple iPhone 17 soll in diesem Jahr nämlich kein neues Design erhalten und wie ein Apple iPhone 16 aussehen. Apple ist dafür bekannt, dass man sich Dinge gerne „aufhebt“ und in diesem Jahr liegt der Fokus eben auf anderen Modellen.

  1. Marc-Oliver Schmidt 🌟
    sagt am

    Aufheben ist gut, letztlich geht es darum überhaupt noch irgendwelche Änderungen präsentieren zu können. Ähnlich verhält es sich mit dem Austausch der Fotosensoren. Die chinesischen Anbieter zeigen welche modernen Sensoren es mittlerweile gibt, während Apple jährlich einen Sensor tauscht.

