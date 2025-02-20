Marvel Studios: Das überraschende Comeback von alten Serien-Helden

Vor ein paar Jahren verkaufte Disney zahlreiche Marvel-Marken an Netflix und dort entstanden Serien wie Daredevil. Als dann aber Disney+ startete, da wollte Netflix einen Schlussstrich ziehen und das Marvel-Universum nicht auch noch aufbauen.

Die Marvel-Serien wurden eingestellt und verschwanden bei Netflix, seit einer Weile gibt es sie bei Disney+. Und in diesem Jahr steht sogar ein Neustart von einer der Serien an, denn Daredevil geht weiter und wird Teil des Marvel Cinematic Universe.

Und die anderen Serien? Da könnte es auch bald ein Comeback geben, so Brad Winderbaum bei Entertainment Weekly. Nicht für alle Helden und vielleicht auch nicht auf der großen Bühne, aber man will einiger der alten Helden zurückbringen.

Zu den alten Marvel-Serien bei Netflix gehören unter anderem Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher und The Defenders. Doch der Chef der Streaming-Sparte von Marvel wollte noch nicht verraten, welche Kandidaten im Gespräch sind.