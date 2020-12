Marvel Studios: Disney kündigt Legends-Serie für Januar 2021 an

Eigentlich hätten wir schon 2020 die ersten Marvel-Serien bei Disney+ sehen sollen, doch das komplette Marvel Cinematic Universe (MCU) verzögerte sich und der Start von Phase 4 wurde bekanntlich auf 2021 verschoben. Im Januar geht es unter anderem mit WandaVision los, der ersten Marvel Studios-Serie für Disney+.

Marvel Studios: Legends ab 2021 bei Disney+

Womöglich wird der ein oder andere von euch vielleicht den Überblick nach dem Avengers-Finale verloren haben, oder man hat 2020 vergessen, was da eigentlich passiert ist. Wer ist eigentlich Wanda? Und wer ist Vision? Passend dazu hat man bei Disney jetzt eine neue Serie namens „Legends“ ins Leben gerufen.

Es handelt sich dabei um keine normale Serie, sondern um eine Serie, welche die Charaktere der Marvel-Serien und Marvel-Filme vorstellen soll. Neue Folgen sind passend zum Launch von anderen Serien und Filmen geplant. Daher gibt es die ersten beiden Folgen von „Marvel Studios: Legends“ bereits im Januar.

Ab dem 8. Januar stehen die ersten zwei Episoden exklusiv bei Disney+ zur Verfügung, man benötigt also ein entsprechendes Abo für den Dienst. In Folge 1 wird euch Wanda vorgestellt und in Folge 2 dann Vision. Und am 15. Januar geht es dann mit WandaVision los (somit seid ihr also gut darauf vorbereitet).

