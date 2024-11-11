Marvel Studios: So sieht die Zukunft der Filme und Serien aus

Disney hat in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu viel von den Marvel Studios abverlangt und das sorgte nicht nur dafür, dass das Marvel Cinematic Universe unübersichtlich wurde, auch die Qualität vieler Inhalte sank spürbar ab.

Die Roadmap der Marvel Studios wurde daher in den letzten Monaten überarbeitet und einige Pläne wurden über den Haufen geworfen. Im Rahmen der D23 Brasil hat Kevin Feige jetzt gegenüber Omelete verraten, wie der Plan in Zukunft aussieht.

Marvel Studios: Normaler Rhythmus ab 2026

2025 wird es viele neue Filme und Serien geben, was aber auch daran liegt, dass Projekte fertig sind und sich teilweise verzögert haben. Doch ab 2026 möchte man zwei bis drei Filme und drei Serien pro Jahr veröffentlichen. Das Pensum der letzten Jahre war zu viel und daher schraubt man das bei den Marvel Studios zurück.

2024 war eine Ausnahme, da gab es sogar nur einen neuen Film und nur zwei neue Serien, 2025 wird auch noch eine Ausnahme, ab 2026 herrscht dann wieder ein „normaler Rhythmus“, so der Chef der Marvel Studios am Wochenende in Brasilien.

Ich bleibe zwar dabei uns würde mir einen richtigen Neustart wünschen, da ich in den letzten Jahren (nach Avengers Endgame) den Überblick verloren habe, aber bei Disney versucht man das Marvel Cinematic Universe noch irgendwie zu retten.