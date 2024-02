Marvel Studios: Thanos könnte ein Comeback feiern

Der 10-Jahres-Plan der Marvel Studios war eine der besten Ideen in der Geschichte des Kinos, denn er verknüpfte die Marvel-Filme über viele Jahre und man baute sich mit Thanos einen großen Bösewicht und das erfolgreiche Avengers-Finale auf.

In den letzten beiden Avengers-Filmen musste Thanos zweimal sterben, doch es könnte ein Comeback geben. Josh Brolin, der Thanos (als animierte Figur) spielt, hat bei ComicBook verraten, dass es Gerüchte gibt, die er sogar selbst gehört hat.

Weißt du, ich höre irgendwie durch die Gerüchteküche, dass sie ihn zurückbringen werden.

Es ist aber unklar, ob die Marvel Studios den beliebten Bösewicht in einer Serie wie „What if…?“ unterbringen, wo er bereits in einer Folge zu sehen war, oder ob es tatsächlich ein Comeback auf der Kinoleinwand in einem der großen Filme gibt.

Die Marvel Studios haben ihren aktuellen Bösewicht verloren, ich glaube aber nicht, dass man jetzt erneut auf Thanos setzt, das Thema ist durch. Vielleicht gibt es aber einen kleinen Gastauftritt, damit könnte man sicher viele Fans der Filme begeistern.

