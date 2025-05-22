The Last of Us Part 3: „Mit der richtigen Idee wäre ich bereit dafür“

Neil Druckmann sorgte vor ein paar Wochen für Aufsehen, als er betonte, dass ein Part 3 von The Last of Us nicht sicher sei. Das war aber keine Absage für das Spiel, er wollte nur deutlich machen, dass ein drittes Spiel derzeit nicht garantiert ist.

In einem neuen Podcast-Interview betonte er aber auch, dass er immer noch voll hinter der Aussage von vor einem Jahr steht. Da verriet er in einer Dokumentation, dass er ein mögliches Konzept für The Last of Us Part 3 gefunden hat. Das ist aber keine Bestätigung für das Spiel, genauso wie das andere keine Absage ist.

The Last of Us: Part 3 wird viele Jahre dauern

Die Sache ist die: Aktuell liegt der Fokus von Neil Druckmann voll auf Intergalactic, was wohl gegen 2027 erscheint. Das Studio kann zwar bekanntlich an mehreren Projekten arbeiten, aber ein Part 3 würde seine volle Aufmerksamkeit bedeuten.

Ich bleibe daher bei meiner Vermutung: Naughty Dog will The Last of Us Part 3 realisieren, aber bisher steht nur das Konzept und ob man das umsetzen kann, wird sich nach Intergalactic zeigen. Sollte also ein Part 3 kommen, dann dauert das.

Neil Druckmann will auch sicherstellen, dass die Qualität stimmt, denn er will nicht einfach nur „viel davon (The Last of Us) machen“. Daher arbeitet man auch immer mit den Besten (wie mit HBO bei der Serie oder Universal bei Freizeitparks). Er liebt diese Welt und „mit der richtigen Idee wäre ich bereit dafür“. Hier das Interview: