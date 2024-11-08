MEATER Master Class: Rezepte jetzt in deutscher Sprache verfügbar

Unter anderem mit dem neuen MEATER PRO Fleischthermometer und einem frischen App-Update erhalten Grill- und Kochbegeisterte Zugang zu einer erweiterten Master-Class-Rezeptsammlung – ab sofort in deutscher Sprache.

In der App können Nutzer detaillierte Rezepte entdecken, die sich speziell an Fleischliebhaber und Hobbyköche richten. Die Schritt-für-Schritt-Videos und Checklisten helfen dabei bei der Umsetzung der Gerichte.

Das aktuelle Update bietet zudem 32 beliebte Rezepte, komplett in deutscher Sprache. Diese reichen von Klassikern wie Lendensteak und Lachsfilet bis hin zu Beilagen wie Chimichurri-Sauce. Die Nutzer können sich so ohne Sprachbarrieren anleiten lassen.

Wichtig zu wissen: Die Master Class wurde letztes Jahr zusammen mit dem MEATER Pro eingeführt, ist aber weiterhin für alle Nutzer der App bzw. aller MEATER Thermostate verfügbar. Mit dem Update der App stehen demnach auch die Rezepte in deutscher Sprache für alle Nutzer zur Verfügung.

Ab Dezember will MEATER das Angebot um 10 weitere lokalisierte Rezepte erweitern. Bis 2025 sind monatliche Rezept-Updates geplant, sodass die Master Class regelmäßig neue Anleitungen für Fleisch- und Fischgerichte bietet.

Der MEATER PRO und das größere Modell MEATER PRO XL sind auf der Website des Herstellers und bei Amazon erhältlich.

