Smart Home

MEATER Master Class: Rezepte jetzt in deutscher Sprache verfügbar

Autor-Bild
Von
|
Meater Pro Xl Lifestyle (4)

Unter anderem mit dem neuen MEATER PRO Fleischthermometer und einem frischen App-Update erhalten Grill- und Kochbegeisterte Zugang zu einer erweiterten Master-Class-Rezeptsammlung – ab sofort in deutscher Sprache.

In der App können Nutzer detaillierte Rezepte entdecken, die sich speziell an Fleischliebhaber und Hobbyköche richten. Die Schritt-für-Schritt-Videos und Checklisten helfen dabei bei der Umsetzung der Gerichte.

Das aktuelle Update bietet zudem 32 beliebte Rezepte, komplett in deutscher Sprache. Diese reichen von Klassikern wie Lendensteak und Lachsfilet bis hin zu Beilagen wie Chimichurri-Sauce. Die Nutzer können sich so ohne Sprachbarrieren anleiten lassen.

Wichtig zu wissen: Die Master Class wurde letztes Jahr zusammen mit dem MEATER Pro eingeführt, ist aber weiterhin für alle Nutzer der App bzw. aller MEATER Thermostate verfügbar. Mit dem Update der App stehen demnach auch die Rezepte in deutscher Sprache für alle Nutzer zur Verfügung.

Ab Dezember will MEATER das Angebot um 10 weitere lokalisierte Rezepte erweitern. Bis 2025 sind monatliche Rezept-Updates geplant, sodass die Master Class regelmäßig neue Anleitungen für Fleisch- und Fischgerichte bietet.

Der MEATER PRO und das größere Modell MEATER PRO XL sind auf der Website des Herstellers und bei Amazon erhältlich.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität