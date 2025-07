MediaMarkt Saturn: KI startet in der Service-Hotline

MediaMarktSaturn baut seine digitalen Services aus und setzt dabei auf eine KI-Lösung, um den Kundenservice zu verbessern.

Der neue Voicebot, der in Zusammenarbeit mit Parloa entwickelt wurde, basiert auf generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) und ermöglicht es, Kundenanfragen automatisch und in natürlicher Sprache zu beantworten, so das Unternehmen. Wichtig zu wissen: Kann der Voicebot eine Frage nicht beantworten oder wünscht der Kunde einen menschlichen Ansprechpartner, wird der Anruf an einen Servicemitarbeiter weitergeleitet.

Laut Henny Steiniger, Vice President Services & Solutions bei MediaMarktSaturn, optimiert der Voicebot nicht nur den Kundenservice, sondern steigert auch die Effizienz des Unternehmens. Ein großer Vorteil ist die 24/7-Verfügbarkeit des Systems, sodass die Kunden jederzeit Unterstützung erhalten. Der Voicebot versteht die Anliegen der Kunden, greift auf ein umfangreiches FAQ-Wissen zurück und reduziert so die Wartezeiten für die Kunden spürbar.

Darüber hinaus wird derzeit getestet, wie der Voicebot um weitere Funktionen erweitert werden kann, beispielsweise um Informationen zum Bestellstatus und zur Produktverfügbarkeit.

