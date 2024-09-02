Mega SIM verdoppelt Datenvolumen – bis zu 280 GB

Mega SIM bietet ab sofort eine deutliche Verbesserung seines Tarifportfolios an, indem das Datenvolumen in den Tarifen bei gleichbleibenden Preisen verdoppelt wird.

Die neuen Tarife umfassen nun 25 GB, 50 GB, 140 GB und sogar 280 GB Datenvolumen ohne Preiserhöhung. Alle Tarife beinhalten 5G und einen dauerhaften Nachlass, was bedeutet, dass die Preise dauerhaft stabil bleiben.

Die Tarife sind entweder monatlich kündbar oder mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhältlich. So kostet beispielsweise der monatlich kündbare 25 GB 5G-Tarif 7,99 €, während der 280 GB 5G-Tarif für 24,99 € angeboten wird. Wer sich für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet, profitiert von noch günstigeren Konditionen.

Alle Tarife sind im 5G-Netz von Telefonica verfügbar und bieten eine Allnet-Flat, die unbegrenztes Telefonieren und Versenden von SMS ermöglicht.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

