Meilenstein für Revolut: Über 2 Millionen Kunden allein in Deutschland

Revolut, ein Fintech-Unternehmen und lizenzierte Bank, hat mit 50 Millionen Kunden weltweit, davon mehr als zwei Millionen in Deutschland, einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Allein in diesem Jahr wuchs die Nutzerbasis um zehn Millionen, was Revolut zur meist heruntergeladenen Finanz-App in Europa macht. Diese Zahlen sind Teil eines außergewöhnlichen Jahres, in dem das Unternehmen mit einer Bewertung von 45 Milliarden Euro, einem Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro und einem Rekordgewinn von 503 Millionen Euro beeindruckte.

Revolut hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt, darunter die Verdoppelung seiner Nutzerbasis auf 100 Millionen und die Einführung neuer Dienste, um für seine Kunden zum wichtigsten Konto zu werden. Zu den für 2023 geplanten Innovationen zählen die Einführung mobiler Datenflatrates über eSIM, ein europaweites Treueprogramm namens RevPoints und zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Wealth Protection. Zudem wurde in Deutschland mit der Einführung lokaler IBANs ein wichtiger Schritt zur Akzeptanz als Alltagskonto getan.

