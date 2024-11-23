Meilenstein für Revolut: Über 2 Millionen Kunden allein in Deutschland
Revolut, ein Fintech-Unternehmen und lizenzierte Bank, hat mit 50 Millionen Kunden weltweit, davon mehr als zwei Millionen in Deutschland, einen wichtigen Meilenstein erreicht.
Allein in diesem Jahr wuchs die Nutzerbasis um zehn Millionen, was Revolut zur meist heruntergeladenen Finanz-App in Europa macht. Diese Zahlen sind Teil eines außergewöhnlichen Jahres, in dem das Unternehmen mit einer Bewertung von 45 Milliarden Euro, einem Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro und einem Rekordgewinn von 503 Millionen Euro beeindruckte.
Revolut hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt, darunter die Verdoppelung seiner Nutzerbasis auf 100 Millionen und die Einführung neuer Dienste, um für seine Kunden zum wichtigsten Konto zu werden. Zu den für 2023 geplanten Innovationen zählen die Einführung mobiler Datenflatrates über eSIM, ein europaweites Treueprogramm namens RevPoints und zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Wealth Protection. Zudem wurde in Deutschland mit der Einführung lokaler IBANs ein wichtiger Schritt zur Akzeptanz als Alltagskonto getan.
nutze Revolut seit 2019 als Sekundärkonto und bin immer gut damit gefahren.(übers Ausland günstige Spiele, Abos, sowie Amazon etc) aber seit 2 Wochen kann ich via GPay kein Geld mehr auf das Revolutkonto überweisen
Revolut hat sich wohl von PayPal verabschiedet, so zumindest die Meldungen im Netz. Ich hab auch immer per GPay mit PayPal Geld draufgepackt, geht schon seit mind. einem Monat nicht mehr. Zumindest wird mein Konto so halb unterstützt, sodass ich direkt überweisen kann.
Das sind dann aber auch wieder so Geschichten, weshalb ich mich noch immer nicht traue Revolut als Hauptkonto zu nutzen. Auch wenn ich seit rund 4 Jahren keinerlei Probleme hatte.
achso okay gut zu wissen. danke.
Ich habe gestern gerade mein Konto mit GPay aufgeladen.
ja es liegt dann wohl dran das Paypal nimmer unterstützt wird.
Revolut ist bis heute (als Hauptkonto) nicht ernstzunehmen. Sie schließen willkürlich die Konten und eine deutsche IBAN gibt es immer noch nicht. Bin seit 2019 dort Kunde aber habe gestern mein Konto dort geschlossen.
Tatsächlich gibt es mittlerweile DE-IBAN. Bisher aber nur für Neukunden. Bestandskunden sollen später damit versorgt werden.