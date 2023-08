Mein ALDI: Lieferdienst startet jetzt als Pilotprojekt

ALDI hat bereits in der Firmenzentrale einen internen Lieferdienst getestet und ab sofort geht man den nächsten Schritt und startet das Pilotprojekt mit „normalen“ Kunden. Ab heute kann man sich bei ALDI für „meinALDI“ als Dienst registrieren.

Mein ALDI: Lebensmittel online bestellen

Das funktioniert über diese Webseite von ALDI Süd und bisher auch nur ALDI Süd und nicht ALDI Nord. ALDI bezeichnet es selbst noch als Test und wer sich nur mal ein bisschen umschauen möchte, der kann das über die offiziellen Webseite tun.

Die Ware kommt übrigens nicht aus den ALDI-Filialen, sondern aus einem Lager und Kunden stehen rund 1.300 Produkte zur Verfügung. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro und ab 50 Euro gibt es noch eine Servicegebühr von 4,50 Euro.

Eine Lieferung am selben Tag ist nicht möglich, aber man kann bis 22 Uhr bestellen und bekommt die Ware dann am nächsten Tag. Derzeit gibt es das Angebot aber nur in drei Städten und ALDI hat eine Warteliste eingerichtet, auf die man wandert.

Gute Sache, die ich sicher auch nutzen würde. Ich habe zwar direkt neben meinem Fitness Studio einen ALDI und nehme meist die Kleinigkeiten mit, so könnte ich den Wocheneinkauf aber online erledigen. Mal schauen, wann das Angebot hier startet.

