Mercedes-Benz Elektrofahrzeuge: Absatz im Sinkflug

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete die Mercedes-Benz Group einen deutlichen Absatzrückgang. Insgesamt sanken die Verkaufszahlen um bis zu 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Besonders betroffen davon war vor allem der Absatz von Luxusmodellen und reinen Elektrofahrzeugen. Insgesamt wurden im Jahr 2024 bisher 1.168.600 Fahrzeuge verkauft. Trotz der schwachen Gesamtentwicklung konnte Mercedes-Benz im zweiten Quartal 600.100 Pkw und Vans absetzen, wobei die Verkäufe in China und den USA einen wesentlichen Beitrag leisteten. In PR-Sprech klingt das dann so:

Der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) erreichte im zweiten Quartal 45.800 Einheiten. Der Hochlauf von Elektrofahrzeugen verlangsamte sich in wichtigen Märkten, während sich das Unternehmen auf ein gesundes Wachstum in einem Marktumfeld konzentrierte, das durch starke Rabatte gekennzeichnet ist. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen eine gestiegene Nachfrage nach Plug-in-Hybriden in allen wichtigen Regionen, die zu einem weltweiten Absatzanstieg von 27% im Vergleich zum Vorjahr führte.

Der Absatz von Mercedes-Benz Pkw lag im zweiten Quartal unter dem Vorjahresniveau, was das Unternehmen auf den Modellwechsel zurückführt und für das zweite Halbjahr eine Verbesserung erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank der Pkw-Absatz um rund sechs Prozent. Besonders betroffen waren die für das Unternehmen wichtigen Märkte.

Im Segment der Transporter konnte Mercedes-Benz mit 103.400 Einheiten zwar das Niveau des ersten Quartals halten, der Absatz ging jedoch um knapp zwei Prozent zurück. Hier wirkte sich insbesondere der Auslauf des Modells Metris (Vito) negativ aus.

Der Absatz von Mercedes-Benz Cars in Europa, Asien und Nordamerika zeigte ein uneinheitliches Bild. In Europa und Asien waren leichte Rückgänge zu verzeichnen, während in Nordamerika ein Absatzplus erzielt werden konnte. Bei den Vans gab es deutliche regionale Unterschiede: Während die Verkäufe in Europa und Asien relativ stabil blieben, mussten Nordamerika und vornehmlich die USA deutliche Rückgänge hinnehmen, so das Unternehmen.

