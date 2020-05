Mercedes-Benz: SUV-Stil dürfte bei Elektroautos bleiben

Das erste Elektroauto von Mercedes-Benz ist ein großer SUV und mit dem EQA steht 2020 ein weiteres Elektroauto mit SUV-Optik an. Doch der EQA war 2017 als elektrische A-Klasse geplant, er wurde erst später zur elektrischen Version vom Mercedes-Benz GLA. Dieser Trend könnte vorerst so bleiben.

Wie Gordon Wagener, Design-Chef bei Mercedes-Benz, gegenüber Autocar verraten hat, rechnet man bei Daimler damit, dass wir mehr Autos dieser Art sehen werden. Das hat laut Wagener auch einen Grund: Durch den Akku im Boden ist das Auto allgemein etwas höher, daher passt der Schritt zur SUV-Optik.

If you look at electric cars, you’re adding a battery that’s probably six inches in height. But even six inches can make a car more SUV-like from the off. I think we will see more of that.