Mercedes CLA: Neues Elektroauto als AMG auf Testfahrten gesichtet

Mercedes hat große Pläne für 2025, aber es ist auch wichtig, dass der Push in die Verkaufszahlen kommt, denn es sieht gerade nicht so gut aus. Ein wichtiges Modell ist der elektrische CLA, den es auch als Shooting Brake geben wird und es steht im Raum, dass Mercedes vielleicht sogar einen SUV-Crossover nachreichen könnte.

Mit dem elektrischen CLA führt Mercedes die MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) ein und die Erwartungen sind hoch. Und damit jede Zielgruppe mit einer elektrischen Version abgedeckt wird, scheint auch direkt ein Mercedes-AMG CLA mit EG-Technologie (so wohl der vollständige Name) in der Planung zu sein.

Auf dem Nürburgring wurde dieser jetzt als Erlkönig gesichtet, was dafür spricht, dass er direkt oder sehr zeitnah kommt. Technische Details zu den neuen AMG-Elektroautos haben wir noch keine, aber der EQE kommt als AMG auf 350 kW (476 PS) oder 505 kW (687 PS), der CLA dürfte wohl ganz leicht darunter liegen.

