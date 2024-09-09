Skoda Elroq: So sieht das neue Elektroauto aus

Skoda wird uns im Oktober den Elroq als Serienversion zeigen und da es ein neues und wichtiges Elektroauto für die VW-Marke ist, betreibt man sehr aktiv Marketing. Nach einem Blick in den Innenraum gibt es jetzt auch einen Blick auf das Design.

Es sind noch Designskizzen, da man die finalen Proportionen und Farben heute nicht zeigen wollte, aber diese geben uns einen sehr guten Eindruck des Autos. Der Elroq besitzt die neue Designsprache „Modern Solid“ für die Zukunft von Skoda.

Am meisten fällt die neue Front auf, das neue „Tech-Deck-Face“, wie es Skoda in der Pressemitteilung nennt. Es wird das Highlight sein und der Elroq verkörpert „als erstes Serienmodell die neue Markenidentität von Škoda“. Technische Details?

Die gibt es heute nicht, aber es wird die bekannte MEB-Technik geben, der Elroq wird eine Mischung aus VW ID.3 und VW ID.4. Sollte der Preis stimmen, dann wird das vermutlich ein durchaus erfolgreiches Elektroauto für Skoda im nächsten Jahr.