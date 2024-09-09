Mobilität

Skoda Elroq: So sieht das neue Elektroauto aus

Skoda Elroq Heck

Skoda wird uns im Oktober den Elroq als Serienversion zeigen und da es ein neues und wichtiges Elektroauto für die VW-Marke ist, betreibt man sehr aktiv Marketing. Nach einem Blick in den Innenraum gibt es jetzt auch einen Blick auf das Design.

Es sind noch Designskizzen, da man die finalen Proportionen und Farben heute nicht zeigen wollte, aber diese geben uns einen sehr guten Eindruck des Autos. Der Elroq besitzt die neue Designsprache „Modern Solid“ für die Zukunft von Skoda.

Skoda Elroq Front

Am meisten fällt die neue Front auf, das neue „Tech-Deck-Face“, wie es Skoda in der Pressemitteilung nennt. Es wird das Highlight sein und der Elroq verkörpert „als erstes Serienmodell die neue Markenidentität von Škoda“. Technische Details?

Die gibt es heute nicht, aber es wird die bekannte MEB-Technik geben, der Elroq wird eine Mischung aus VW ID.3 und VW ID.4. Sollte der Preis stimmen, dann wird das vermutlich ein durchaus erfolgreiches Elektroauto für Skoda im nächsten Jahr.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dominik 👋
    sagt am

    Sieht einfach nur geil aus!!!

    Antworten
    1. Dominik 👋
      sagt am zu Dominik ⇡

      Hätten sich aber mehr in Richtung der Skizzen trauen sollen …

      Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Wow.
    Tragfahrlichter unter der Motorhaubenkante und Hauptscheinwerfer die als Schattenfuge/Lufteinlässe getarnt sind.
    Da hat Skoda ja einfach das gemacht was alle anderen auch gerade machen.
    Tech Deck Face. Aha.

    Antworten
  3. Tobias 🌟
    sagt am

    Vielleicht sollte Volkswagen einfach mal in Richtung Skoda bei Design schauen, dann
    läufts auch wieder mit den Verkäufen. Skoda verkauft ja aktuell auch sehr stark und nur die hässlichen ID Dinger sind Ladenhüter.
    Der neue sieht jedenfalls sehr schick aus, wobei man bei Studien immer vorsichtig sein muss. Der neue Prosche Macan sah auf der Skizze auch schöner aus, als in Realität.

    Antworten

