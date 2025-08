Mercedes CLA nur mit 800-Volt-Schnellladung kompatibel

Das neue Mercedes-Benz CLA Coupé, das auf der modularen MMA-Plattform basiert, hat eine wesentliche Einschränkung beim Schnellladen.

Das Fahrzeug kann nur an DC-Ladesäulen mit 800-Volt-Technologie geladen werden. Ein Laden an den weit verbreiteten 400-Volt-DC-Ladesäulen, die insbesondere an älteren Stationen und Tesla-Superchargern zu finden sind, ist derzeit nicht möglich. Mercedes bestätigt, dass in der europäischen Version des Fahrzeugs kein DC/DC-Booster verbaut ist. So heißt es im Konfigurator:

DC-Schnellladen ist nur an Ladesäulen möglich, die 800-V-Technologie unterstützen. Damit Sie die richtige Ladestation ansteuern, bezieht MBUX Navigation diese bei aktiver Routenführung direkt in die Routenplanung ein. Bitte beachten Sie, dass an 400-V-Ladesäulen nicht geladen werden kann und diese daher in der Navigation auch nicht angezeigt werden.

Beim Laden mit Wechselstrom (AC) gibt es hingegen keine Einschränkungen. Das Fahrzeug kann wie gewohnt an AC-Ladestationen aufgeladen werden. Die Navigationssoftware MBUX ist so konfiguriert, dass sie bei der Routen- und Ladeplanung nur kompatible 800-Volt-Schnelllader berücksichtigt, um dem Nutzer Umwege oder Ladeprobleme zu ersparen.

Trotz der zunehmenden Verbreitung moderner 800-Volt-Ladesäulen bleiben reine 400-Volt-Stationen hauptsächlich in ländlichen Regionen oder bei älterer Ladeinfrastruktur relevant.

Gut zu wissen: Mercedes plant, zu einem späteren Zeitpunkt einen optionalen DC/DC-Wandler für den CLA anzubieten. Dieses Zusatzmodul soll gegen Aufpreis erhältlich sein und könnte die Nutzung von 400-Volt-DC-Ladesäulen ermöglichen. Wann genau dieses Zubehör verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

