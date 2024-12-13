Mercedes kündigt „High-Performance-SUV“ an

Mercedes sprach vor ein paar Wochen von einem neuen Elektroauto, welches „Born in Affalterbach“ ist und zeigte den groben Umriss von einem SUV. Jetzt hat man den „High-Performance-SUV“ offiziell bestätigt und einen Erlkönig gezeigt.

Ab sofort könnte euch dieser auf der Straße begegnen und ich sehe hin und wieder Erlkönige, da ich im Raum Stuttgart und ca. 15 Minuten von Affalterbach entfernt wohne, mal schauen, ob mir das „viertüriges Coupé“ jetzt auch begegnen wird.

Das rein elektrische Auto nutzt die neue AMG-Architektur „AMG.EA“ und es gibt zwar noch keinen Zeitraum, aber wir sprechen wohl eher über 2026 oder 2027. Es ist Marketing zum Jahresabschluss, dieser SUV kommt noch nicht 2025 zu uns.