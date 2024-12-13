Mobilität

Mercedes kündigt „High-Performance-SUV“ an

Von
2 Kommentare
Performant Und Elektrisch: Mercedes Amg Suv Und Viertüriges Coupé Gemeinsam Auf Erprobung High Performance And Electric: Mercedes Amg Suv And Four Door Coupé Start Testing
Mercedes-AMG SUV Prototyp startet mit Erprobung Mercedes-AMG SUV prototype st…

Mercedes sprach vor ein paar Wochen von einem neuen Elektroauto, welches „Born in Affalterbach“ ist und zeigte den groben Umriss von einem SUV. Jetzt hat man den „High-Performance-SUV“ offiziell bestätigt und einen Erlkönig gezeigt.

Ab sofort könnte euch dieser auf der Straße begegnen und ich sehe hin und wieder Erlkönige, da ich im Raum Stuttgart und ca. 15 Minuten von Affalterbach entfernt wohne, mal schauen, ob mir das „viertüriges Coupé“ jetzt auch begegnen wird.

Das rein elektrische Auto nutzt die neue AMG-Architektur „AMG.EA“ und es gibt zwar noch keinen Zeitraum, aber wir sprechen wohl eher über 2026 oder 2027. Es ist Marketing zum Jahresabschluss, dieser SUV kommt noch nicht 2025 zu uns.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Nicht viel Inhalt, Oliver. Interessant sind hierbei die neuen Axialflussmotoren und generell das Leistungsniveau bis hoch in den vierstelligen PS- und Nm-Bereich.

  2. Kurt 🔅
    sagt am

    sieht schon wieder so rundgelutscht aus

