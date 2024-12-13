Porsche 984 Tempest NDX: Die Geschichte hinter dem Raumschiff

Naughty Dog präsentierte heute „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das neuste Spiel des Entwicklerstudios. Besonders viele Details wollte man nicht nennen, aber der Trailer hatte doch recht viele Marken, eine davon hat einige etwas überrascht.

Sony als Basis für einen CD-Player? Klar. Pet Shop Boys, weil Anlehnung an die 80er? Logisch. Adidas? Kennt man auch. Mir ist aber direkt der Porsche-Schriftzug am Heck des Raumschiffs aufgefallen und da gibt es eine konkrete Bezeichnung.

Wer genau hinschaut, und dazu sollte man das Video im Vollbild und 4K schauen, der erkennt ein „Porsche 984 Tempest NDX“ als Schriftzug. Ein Porsche 984 war mir ehrlich gesagt bisher kein Begriff, also habe direkt kurz Google angeworfen.

Und siehe da, es gab mal die Idee für einen Porsche 984, die Geschichte dazu gibt es bei Auto Bild Klassik, es sollte ein preiswerter Porsche unter dem 911er werden. Das Projekt war allerdings zu teuer und später wurde daraus wohl der Porsche 718.

Porsche nutzt übrigens gerne Spiele für Marketing, vor allem bei Sony, vor ein paar Jahren gab es schon ein exklusives Modell für Gran Turismo. In Cyberpunk 2077 gibt es auch einen alten 911er und es gibt noch viele weitere Beispiele bei Porsche.

Ich konnte übrigens nicht herausfinden, wofür „Tempest“ und „NDX“ stehen, aber vielleicht sollte man in diese beiden Begriffe lieber nicht zu viel interpretieren, es ist immerhin ein Sci-Fi-Spiel und da gibt es gerne mal ausgedachte Bezeichnungen.