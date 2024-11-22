Mobilität

Mercedes kündigt massiven Sparplan an

Die Krise der deutschen Autohersteller ist da und die Gründe sind vielfältig, aber eine Sache ist sicher, es kann nicht wie bisher weitergehen. Mercedes bezeichnete die eigene Performance als „nicht akzeptabel“ und jetzt folgen die Konsequenzen.

Zum einen setzt Mercedes doch wieder etwas mehr auf Verbrenner, da die eigenen Elektroautos nicht wie erwartet ankommen, aber man tut auch das, was man als Aktienunternehmen bei einem massiven Gewinneinbruch macht, man wird sparen.

Mercedes wird „in den kommenden Jahren (die) Kosten um mehrere Milliarden Euro jährlich senken“, darauf hat man das Management diese Woche eingeschworen.  Es gibt noch keine konkreten Pläne, aber auch Entlassungen wären natürlich möglich.

Vw Golf R Volkswagen Header

Volkswagen kündigt „eine neue Ära“ für VW an

Volkswagen ist in diesem Jahr in eine Krise gerutscht und hat erkannt, dass man mehr Elektroautos verkaufen muss, wenn man…

22. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. Silberstar 👋
    sagt am

    Warum stellt man einfach mal das Wort „Entlassung „in den Raum wenn es gar nicht stimmt ? Weil es gut in die Zeit passt .es gibt eine Zusi. Oder kennen die Journalisten die Verträge

    Antworten
  2. Rogh 🌀
    sagt am

    Es gibt noch keine konkreten Pläne, aber auch Entlassungen wären natürlich möglich.

    Ich hoffe, die Entlassungen gibt es primär beim Management bzw. Vorstand/GF. Denn diese Truppe hat nur eine einzige Aufgabe: Unternehmensstrategie machen und hier haben sie offensichtlich mehr als versagt. Also Boni abschaffen, Abfindung kürzen und Team austauschen.

    Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Ist halt auch ein Image Problem. Wenn man immer teurere, weniger hochwertige und unschönere Autos baut und das dann noch Luxus nennt hat man es vielleicht nicht anders verdient.
    Aber gut die Arroganz beißt ja aktuell nicht nur Mercedes in den Arsch.
    Traurig nur, wenn man sieht wer am Ende wieder die Zeche zahlen muss.

    Antworten
    1. Hunk01 🌟
      sagt am zu Philipp ⇡

      unschöne Autos 🤣 ja ne ist klar, aber mit dem Rest hast du recht

      Antworten

