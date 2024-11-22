Mercedes kündigt massiven Sparplan an

Die Krise der deutschen Autohersteller ist da und die Gründe sind vielfältig, aber eine Sache ist sicher, es kann nicht wie bisher weitergehen. Mercedes bezeichnete die eigene Performance als „nicht akzeptabel“ und jetzt folgen die Konsequenzen.

Zum einen setzt Mercedes doch wieder etwas mehr auf Verbrenner, da die eigenen Elektroautos nicht wie erwartet ankommen, aber man tut auch das, was man als Aktienunternehmen bei einem massiven Gewinneinbruch macht, man wird sparen.

Mercedes wird „in den kommenden Jahren (die) Kosten um mehrere Milliarden Euro jährlich senken“, darauf hat man das Management diese Woche eingeschworen. Es gibt noch keine konkreten Pläne, aber auch Entlassungen wären natürlich möglich.