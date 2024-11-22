Volkswagen kündigt „eine neue Ära“ für VW an

Volkswagen ist in diesem Jahr in eine Krise gerutscht und hat erkannt, dass man mehr Elektroautos verkaufen muss, wenn man den Anschluss nicht verpassen will.

Daher geht VW die Entwicklung von neuen Autos anders und schneller an und wird Kunden in Zukunft besser zuhören. Das wird zwar jetzt eine Weile dauern, aber im Rahmen der L.A. Auto Show hat Kai Grünitz den „Startschuss für eine neue Ära“ bei VW angekündigt. Ende 2025 werden wir hier ein ganz neues Volkswagen sehen.

Wobei es genau genommen kein neues Volkswagen sein wird, sondern vielmehr ein Schritt zurück zum alten VW-Image. Man hat nämlich erkannt, dass in den letzten Jahren einiges schieflief, aber das Konzept für den VW ID.2 war der Wendepunkt.

Es wurde sehr gut von den Kunden aufgenommen und daher hat Volkswagen den Plan geändert und passt ab 2026 auch das restliche ID-Lineup entsprechend an.

Der VW ID.2 ist weiterhin für Ende 2025 bzw. Anfang 2026 geplant und kurz nach dem VW ID.2 steht dann auch der erste Elektro-GTI an. Es dürfte ein VW ID.2 GTI werden und diesen hat Volkswagen auch schon als erstes Konzept vorgestellt.

VW ID.2 kommt auch als SUV

Doch das ist noch nicht alles, denn Kai Grünitz hat gegenüber Autocar bestätigt, dass wir im Rahmen der IAA 2025 im September noch ein weiteres Konzept sehen werden, der VW ID.2 ist für die Zukunft auch als höhere SUV-Version geplant.

Mit diesen Elektroautos und einer neuen Optik für die aktuelle ID-Reihe möchte die VW-Marke eine neue Ära einleiten und wieder zu einer „Love Brand“ werden. Man sieht das Problem bei Volkswagen also in erster Linie beim Design und beim Image.

Doch die Entwicklung in China zeigt, dass das nicht das einzige Problem ist, mit den neuen Elektroautos muss sich Volkswagen vor allem auch technisch deutlich verbessern und günstiger werden. Ein altes VW-Design alleine wird nicht reichen.

2025 dürfte aber ein sehr spannendes Jahr für Volkswagen werden, wenn auch erst gegen Ende des Jahres. Ich bin gespannt, ob man bis dahin einen Plan hat, damit die Nachfrage nicht weiter absinkt. Eigentlich bleiben VW hier nur Preissenkungen.