Nicht nur Elektroautos: Mercedes setzt doch auf Verbrenner

Mercedes bringt 2025 ein wichtiges Modell auf den Markt, den neuen CLA, dieser nutzt die ganz neue MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture). Die Idee war aber eigentlich, dass das eine reine Plattform für Elektroautos bei Mercedes wird.

Mercedes CLA folgt 2026 als Verbrenner

Doch die aktuelle Luxus-Strategie von Mercedes geht nicht auf und vor allem die Elektroautos tun sich im Vergleich zur Konkurrenz sehr schwer. Daher kommt der CLA nicht nur als Elektroauto, ab 2026 folgt bei Mercedes doch ein Verbrenner.

Mercedes setzt dabei allerdings nicht auf innovative Technik und Plug-in-Hybride mit viel Reichweite, beim CLA ist einfach nur ein Hybrid geplant, für den man einen 1,5 Liter großer Vierzylinder-Benziner entwickelt hat, den dann Geely bauen wird.

Ein Genauerer Blick Auf Den Kommenden Mercedes Benz Cla: Design Trifft Auf Effizienz A Closer Look At The Upcoming Cla: Sporty Design Meets Efficiency

Mercedes CLA als Erlkönig

Die Plattform ist auf Elektroautos ausgerichtet, es gibt ein 800 Volt-System, es soll über 700 km Reichweite geben, geladen wird mit bis zu 320 kW, aber es ist nicht mehr „electric only“, sondern „electric first“. Das bringt jedoch einen Nachteil mit.

Mercedes wird sicher eine hohe UVP beim neuen CLA ansetzen, immerhin bleibt man bei der Luxus-Strategie, und als Elektroauto könnte das klappen, wenn man bei der Technik endlich auch das liefert, was sich Mercedes preislich so vorstellt.

Reicht den Kunden aber ein mittelmäßiger Hybrid-Verbrenner ohne Plug-in-Hybrid-Option aus? Es soll auch maximal 140 kW (190 PS) geben. Der elektrische CLA ist da womöglich attraktiver, hier soll sogar später eine richtige AMG-Version folgen.

Mercedes fehlt derzeit ein klarer Fokus

Bei den EQ-Modellen, wie dem EQE und EQS, hat Mercedes in meinen Augen nicht ausreichend bei den Elektroautos abgeliefert, wenn man sich die Preise anschaut. Es sind solide Elektroautos, aber preislich wollte man dann vielleicht doch zu viel.

Der Verbrenner-CLA wirkt, jedenfalls mit Blick auf die aktuellen Daten, aber auch nicht unbedingt so, als ob Mercedes so richtig Lust darauf hatte. Man reicht diesen jetzt schnell nach, weil Verbrenner in einigen Märkten wieder etwas besser laufen.

Warten wir aber mal ab, ob Mercedes damit ab 2026 eine Chance in den wirklich relevanten Märkten (wie China) haben wird. Ich glaube, dass Mercedes ein klarer Fokus, wie BMW bei der Neuen Klasse, nicht schaden würde, aber schauen wir mal.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Alles andere wäre doch auch wirtschaftlich dumm. Wir haben noch x Jahre mit Verbrennern vor uns, bevor das Verbrenner-aus kommt. Wer jetzt zu 100% auf Elektro setzt verliert aktuell über 50% der Käufer.

    Antworten
    1. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
      sagt am zu Hazz ⇡

      Was leider mehr als traurig ist – aber hey, Lobbyland #1.

      Antworten
  2. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
    sagt am

    Für die Doitsche Kartoffel halt.

    Antworten
  3. René H. 🔆
    sagt am

    Das sind modulare Plattformen. Natürlich laufen darauf auch Verbrenner/Hybride. Mercedes hat ja keinen Ausstieg aus dem Verbrenner angekündigt. Die Frage ist also eher, wie viel Aufwand die Hersteller noch für Verbrenner spendieren.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      So natürlich ist das nicht, die MMA war eigentlich nicht dafür vorgesehen und neue Verbrenner nicht eingeplant. Ein offizielles Aus gibt es übrigens, nämlich 2039, aber ja, das eigentliche Ziel mit 2030, welches intern jedoch existierte, wurde so nie in der Öffentlichkeit kommuniziert.

      Antworten

