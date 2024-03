Mercedes: Neuer EQV ist die „Brücke in die Zukunft“

Mercedes präsentierte bereits 2019 den ersten EQV und damit einen elektrischen Van für die gehobene Käuferschaft. Dieser ist nicht mehr zeitgemäß und da es noch bis 2026 dauert, bis die passende Plattform kommt, gibt es ein großes Facelift.

Bis zum Start von VAN.EA (Van Electric Architecture) wird Mercedes den neuen EQV anbieten, der eine frische Optik und einen hochwertigeren Innenraum mit modernen Displays bekommt. Doch die Technik wurde leider kaum angerührt.

Es gibt also weiterhin eine Spitzenleistung von 150 kW (204 PS) und Dauerleistung von 70 kW (95 PS) und zwei Akkugrößen mit 60 und 90 kWh. Damit sind maximal, also in der großen Version, 365 Kilometer möglich. Im Alltag wohl eher unter 300.

Gut, ein noch größerer Akku wäre teurer und noch schwerer, was für das fast 3 Tonnen schwere Elektroauto nicht förderlich wäre, aber geladen wird weiterhin mit 110 kW am Schnelllader und 11 kW an der Wallbox oder städtischen Ladesäule.

Durch neue Technik sinkt die Ladedauer zwar um 5 Minuten auf 40 Minuten (von 10 auf 80 Prozent), aber das ist keine Glanzleistung. Und bei 11 kW kommt bei einem Akku mit 90 kWh an der Ladesäule auch ganz schnell die Blockiergebühr dazu.

Mercedes legt den Fokus also auf neue und digitale Technik, auf eine neue Optik, einen hochwertigeren Innenraum und hofft, dass das für die Kunden ausreicht, bis in 2-3 Jahren ein elektrischer Van kommt, der als elektrischer Van geplant wird.

Vans werden wieder beliebter, vor allem auch in China, doch der EQV könnte es gegen neue Modelle wie den Volvo EM90 schwer haben, der die bessere Leistung, mehr Reichweite, schnelleres Laden und sicher die bessere Software mitbringt.

Der neue EQV ist also eine „Brücke in die Zukunft“, vor der man vielleicht auch noch stehen bleibt und sich nach anderen Optionen umschaut. In Zukunft wird Mercedes mit Elektro-Plattform sicher mithalten, doch der neue EQV dürfte eher ein Modell für die Kunden sein, die unbedingt einen Van von Mercedes-Benz haben wollen.

