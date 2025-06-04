Mercedes: Start für das wichtige Elektroauto erfolgt
Mercedes hat heute bekannt gegeben, dass die Serienproduktion des elektrischen CLA begonnen hat. Die Limousine stellt einen Neustart für die Marke dar, die bisher nicht so erfolgreich mit Elektroautos ist und Konkurrenten wie BMW hinterherrennt.
Der CLA ist der Anfang einer neuen Offensive und das wichtigste Elektroauto für Mercedes in diesem Jahr. Die Produktion findet im Mercedes-Benz Werk Rastatt statt, in den letzten Monaten wurden die Hallen vor Ort entsprechen umgebaut.
Ich bin wirklich gespannt, wie der elektrische CLA ankommt und was dann die Zulassungszahlen in den nächsten Monaten zeigen. Die Erwartungen sind hoch, denn so langsam könnte Ola Källenius durchaus einen Elektro-Hit gebrauchen.
Mercedes hat super Arbeit geleitet, dass gesamte Infotainment ist laggy. Frage mich wirklich, wie man in 2025 noch solche Software auf den Markt lassen kann.
Ich habe als Außendienstler genau auf dieses Modell gewartet und habe ihn auch im Konfigurator gesehen, jedoch mich für eine E-Klasse (Diesel) entschieden, da die monatlichen Kosten (trotz 0,25% Besteuerung) fast identisch gewesen sind. Ich weiß nicht wieso hier die Preise auf einem gleichen Niveau bei einigermaßen identischer Ausstattung liegen, sodass man mit der E-Mobilität den Kürzeren zieht. Ich habe Zuhause keine Lademöglichkeit und wollte hier auch dies auf mich nehmen, aber die Vor-und Nachteile haben dann doch für den Verbrenner gesprochen. Schade eigentlich.
Ja, E-Mobilität ist halt gehobenes Autofahren. Bei Mercedes-Benz zumindest preislich. Da preist man ganz selbstverständlich ein A-Klasse-Fahrzeug ein wie eine E-Klasse. Auch wenn man bei vergleichbarem Listenpreis nur eine lahme und stinkende Basis-Dieselgurke bekommt, während der CLA da schon deutlich besser motorisiert daherkommt.
Wie hast du denn gerechnet mit den Gesamtkosten?
Welche monatlichen Kosten? Die Rate fürs Unternehmen oder der geldwerte Vorteil für Dich? Es geht doch immer um den Listenpreis, da kann kein Verbrenner so günstig sein um gegen den 0,25% Vorteil zu gewinnen.
Der Listenpreis ist für beide Fahrzeuge bei knapp 70k. Der Geldwerte Vorteil ist deutlich niedriger für den CLA, dafür aber eine hohe monatliche Zuzahlung.
Bei der E-Klasse genau umgekehrt. Ja die Motorisierung ist die Basis bei der E-Klasse aber von der Wertigkeit im Innenraum deutlich höher angesiedelt. Im Endeffekt würde der CLA monatlich 33€ weniger kosten, das fand ich persönlich nicht ausreichend.
bin gespannt wie der ankommt. der Elektro G ist ja ein totaler Flop.