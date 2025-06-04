Mercedes: Start für das wichtige Elektroauto erfolgt

Mercedes hat heute bekannt gegeben, dass die Serienproduktion des elektrischen CLA begonnen hat. Die Limousine stellt einen Neustart für die Marke dar, die bisher nicht so erfolgreich mit Elektroautos ist und Konkurrenten wie BMW hinterherrennt.

Der CLA ist der Anfang einer neuen Offensive und das wichtigste Elektroauto für Mercedes in diesem Jahr. Die Produktion findet im Mercedes-Benz Werk Rastatt statt, in den letzten Monaten wurden die Hallen vor Ort entsprechen umgebaut.

Ich bin wirklich gespannt, wie der elektrische CLA ankommt und was dann die Zulassungszahlen in den nächsten Monaten zeigen. Die Erwartungen sind hoch, denn so langsam könnte Ola Källenius durchaus einen Elektro-Hit gebrauchen.