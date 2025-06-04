VW Golf und T-Roc: Volkswagen bereitet sich auf elektrische Zukunft vor

Der VW Golf und VW T-Roc werden mit der kommenden Generation (und der SSP-Plattform) gegen Ende des Jahrzehnts vollelektrisch. Volkswagen will die beiden Elektroautos im Hauptquartier in Wolfsburg bauen und bereitet sich jetzt darauf vor.

Wie Reuters berichtet, wäre langfristig der Schritt zu einer 4-Tage-Woche im Werk denkbar, denn das würde Kosten sparen, dies habe Daniela Cavallo am Dienstag betont. Und in Wolfsburg sollen ab 2027 nur noch Elektroautos vom Band rollen.

Es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis diese Modelle kommen, daher hat VW schon vorher „elektrische“ Pläne für den Standort. Der VW ID.3 wird in die Heimat geholt und eigentlich war auch der Cupra Born vorgesehen (änderte sich jedoch).