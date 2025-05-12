Mercedes teasert sein Elektro-Highlight für 2025 an

Der neue und elektrische Mercedes CLA ist zwar das wichtigste Modell für 2025, aber Mercedes hat noch ein Highlight für das Jahr geplant. Wie man bereits vor ein paar Tagen bestätigt hat, werden wir im Juni einen elektrischen AMG sehen.

Eigene Plattform, neues Design, es ist neben dem CLA der Auftakt für die neue Elektro-Offensive, die ab 2026 voll durchstartet. Der elektrische AMG ist zwar kein Auto für den Massenmarkt, aber hier kann man zeigen, was man technisch kann.

Mercedes benötigt so langsam auch mal wieder positive Schlagzeilen, denn die Marke ist angeschlagen, da die Luxus-Strategie von Ola Källenius nicht aufgeht. Und was eignet sich da besser, als ein richtiges Elektro-Flaggschiff von AMG?

Ich bin gespannt, nicht, weil so ein Modell in meiner Preisrange liegt, sondern weil ich hier wirklich erwarte, dass Mercedes alles hineingepackt hat, was dieses neue Elektroauto zu einem Vorzeigemodell der Marke macht. Im Juni wissen wir mehr.