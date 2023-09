Mercedes und Nio könnten gemeinsam an Zukunft der Elektroautos arbeiten

Audi hat die Fühler bereits nach China ausgestreckt und einen Partner gefunden und glaubt man den anonymen Quellen von Reuters, dann könnte sowas auch bald bei Mercedes-Benz anstehen, die sich angeblich im Gespräch mit Nio befinden.

Im Bericht ist davon die Rede, dass vor allem Nio ein Interesse an Mercedes hat, denn man wäre bereit, die technologischen Fortschritte zu teilen, wenn Mercedes in Nio investiert. Von offizieller Seite hat Nio solche Gespräche jedoch dementiert.

Dafür hat Mercedes bestätigt, dass Ola Kaellenius bereits mit William Li gesprochen hat, Details zu dem Gespräch der zwei Chefs gab es aber nicht. Laut Reuters gab es wohl auch intern recht viel Ablehnung mit Blick auf die Nio-Zusammenarbeit.

Die Idee hinter so einer Zusammenarbeit ist simpel: Man teilt Wissen, Geld und arbeitet gemeinsam an neuen Projekten, was Kosten spart. Falls die Regelungen in Europa strenger werden, könnte Nio als chinesische Marke auch einen Fuß in die Tür von Europa bekommen. Der Ausgang der Gespräche ist bisher aber noch offen.

Die Volkswagen AG hat sich für diesen Schritt entschieden, weil Audi eine weitere Plattform für Elektroautos benötigt und SAIC die passende Technologie für China liefern kann. Mal schauen, ob Mercedes diesem Beispiel später noch folgen wird.

