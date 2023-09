Mercedes will Stern bei Tagfahrlicht in Serie bringen

Mercedes präsentierte im Rahmen der IAA das erste Konzept für den elektrischen CLA, der gegen 2025 mit einer neuen Elektro-Plattform startet. Und im Vorfeld gab es einen Teaser, in dem man die Front zeigte und darunter auch das Tagfahrlicht.

Die Designer bei Mercedes fanden es irgendwie ganz lustig, dass man den Stern doch als Tagfahrlicht umsetzt. Fand ich eher fragwürdig, aber okay, es ist ja nur ein Konzept. Oder? Nein, gegenüber Autocar hat sich Gorden Wagener dazu geäußert.

Mercedes: Der hellste Stern am Firmament

Diese Sterne sollen in Serie umgesetzt werden. In der Pressemitteilung sprach man bei Mercedes von einer „neuen Interpretation des Begehrens“ und man möchte der „hellste Stern am Firmament“ sein. Das hier sei ein „aufgewertetes Kundenerlebnis“.

Über Design kann man nicht streiten, sowas ist subjektiv, aber meine Meinung zu diesem Element bleibt: Das Konzept gefällt mir wieder besser als die aktuellen EQ-Modelle, nur diese Lichter machen es komplett kaputt und sind gar nicht „edel“.

Die Idee mit einer dezenten England-Flagge bei den Rücklichtern finde ich zum Beispiel gut, das ist aber sehr dezent. Schauen wir mal, wie das in Serie aussieht. Ich vermute auch, dass es eine kostenpflichtige Option im Konfigurator sein wird.

