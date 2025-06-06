Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Neuer Trailer veröffentlicht

Das auf der Unreal Engine 5 basierende Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater mit dem Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat einen neuen Trailer erhalten, der einige Spielszenen zeigt. Zudem wurde bekannt gegeben, dass das Spiel am 28. August für Next Gen-Konsolen wie die PlayStation 5, die Xbox Series S und X und den PC erscheinen wird.

Das Spiel wurde ursprünglich im Jahr 2004 für die PlayStation 2 veröffentlicht. Ich freue mich schon riesig auf die Neuauflage, eine Vorbestellung der Day 1 Edition und der Deluxe Edition ist bereits möglich. Mir wird allerdings die Standard-Edition reichen.

