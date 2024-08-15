MetaMask bringt die erste Krypto-Mastercard auf den Markt

MetaMask, ein Krypto-Wallet, hat in Zusammenarbeit mit Mastercard und Baanx die erste Mastercard-Debitkarte auf den Markt gebracht, mit der direkt aus der Krypto-Wallet bezahlt werden kann.

Mit dieser Karte, die zunächst als Pilotprojekt in der EU und Großbritannien eingeführt wird, können Nutzer ihre Kryptowährungen in Fiat-Währungen wie Euro oder britische Pfund umwandeln und überall dort einsetzen, wo Mastercard akzeptiert wird. Die Karte arbeitet nahtlos mit dem Linea-Netzwerk zusammen und ermöglicht die sofortige Umrechnung von Kryptowährungen zum Zeitpunkt der Transaktion.

MetaMask Card ohne Umtausch in Fiat-Geld nutzen

Ein Vorteil der MetaMask Card ist, dass sie die bisherigen Hürden für die Nutzung von Kryptowährungen im Alltag überwindet. Bisher mussten Nutzer ihre Kryptowährungen oft erst über Börsen in Fiat-Geld umtauschen und auf ein Bankkonto überweisen, bevor sie diese ausgeben konnten. Die neue Debitkarte vereinfacht diesen Prozess, indem sie eine direkte Verbindung zwischen Web2- und Web3-Ökosystemen herstellt.

Derzeit wird die MetaMask Card im Rahmen eines Pilotprojekts getestet, das zunächst „einigen tausend“ Nutzern in der EU und in Großbritannien zur Verfügung steht. In den kommenden Monaten soll die Karte schrittweise in weiteren Regionen eingeführt und um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Interessenten können sich bereits jetzt auf eine Warteliste setzen lassen, um über die Verfügbarkeit informiert zu werden.