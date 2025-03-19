Das ist der neue MG4 Electric für 2025
MG Motor plant einen neuen MG4 für 2025, das ist offiziell bekannt und das haben wir auch immer wieder von den Händlern im Dezember erzählt bekommen, als wir den aktuellen MG4 geleast haben. Die Details zum neuen MG4 gab es aber nicht.
Doch jetzt gibt es immerhin erste Bilder des neuen MG4, der bei einer Behörde in China entdeckt wurde. Er wurde in einer Version mit 120 kW (164 PS) eingereicht und scheint auch einen Hauch länger, als die aktuelle Version des MG4 zu sein.
MG Motor hat die neue Version bisher noch nicht offiziell angekündigt, das wird aber wohl nicht mehr lange dauern. Für mich optisch jedenfalls ein sehr großer Rückschritt, die aktuelle Front des MG4 gefällt mir viel besser und selbst das Heck, wobei das bei der aktuellen Version des MG4 Electric wahrlich keine Schönheit ist.
Damit hat MG erfolgreich ein der wenigen akzeptabel aussehenden eFahrzeuge in ein unförmiges, unproportionales Monster verwandelt. Ob die im Land der goldenen Mitte jemals was vom goldenen Schnitt gehört haben? Die Designer der Schüssel jedenfalls nicht, traurig und gruselig.
Von hinten könnte es auch ein Dacia sein
Danke liebe Chinesen. Baut weiter so hässliche Autos, dann muss sich niemand vor euch fürchten (im Hinblick auf Autos).
Dieses Design ist ein riesengroßer Rückschritt. Die jetzige Generation des MG4 sieht sehr gut aus. Daran hätte man weiter anknüpfen müssen. So könnte man viele Kunden verlieren, die man mit dem guten Design gerade erst gewonnen hat. Sehr schade.
Igitt, ist das hässlich
Das ist ja ein gewaltiger Design-Rückschritt. Vorher konnte man nicht mit der Technik punkten, dafür aber mit einem halbwegs sportliches Design. Der wird wohl schnell Staub ansetzten, wenn er nicht gerade 19k kostet.
Von hinten sieht er aus wie ein alter Ford Escort aus den 90ern.
Hat der auch wieder ein museales 3Gang Getriebe wie der neue MG3 ?
Wie schnell lädt er?50 KW?