Das ist der neue MG4 Electric für 2025

MG Motor plant einen neuen MG4 für 2025, das ist offiziell bekannt und das haben wir auch immer wieder von den Händlern im Dezember erzählt bekommen, als wir den aktuellen MG4 geleast haben. Die Details zum neuen MG4 gab es aber nicht.

Doch jetzt gibt es immerhin erste Bilder des neuen MG4, der bei einer Behörde in China entdeckt wurde. Er wurde in einer Version mit 120 kW (164 PS) eingereicht und scheint auch einen Hauch länger, als die aktuelle Version des MG4 zu sein.

MG Motor hat die neue Version bisher noch nicht offiziell angekündigt, das wird aber wohl nicht mehr lange dauern. Für mich optisch jedenfalls ein sehr großer Rückschritt, die aktuelle Front des MG4 gefällt mir viel besser und selbst das Heck, wobei das bei der aktuellen Version des MG4 Electric wahrlich keine Schönheit ist.