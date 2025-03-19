Audi plant ein günstiges Elektroauto für 2026

Die Pläne für ein günstiges Elektroauto im Lineup von Audi haben sich immer mal wieder geändert, doch letzten Sommer bestätigte Audi den Schritt. Es wird bald ein neues Elektroauto unterhalb des Q4 e-tron geben und es kommt nach Ingolstadt.

Bei Autocar betonte Gernot Döllner diese Woche jedoch erneut, dass es kein Audi A1 oder Audi Q2 mit dem Zusatz „e-tron“ sein wird, diese Einsteigermodelle sind bei Audi bald Geschichte. Sie werden 2026 eingestellt und das war das dann final.

Audi plant kurzfristig nur ein Elektroauto im A-Segment, vermutlich wird es sowas wie ein elektrischer A3, der aber auch Audi A2 e-tron heißen könnte. Das Modell wird vermutlich die MEB-Plattform der Volkswagen Group nutzen, eigentlich sollte der elektrische A3 wohl die SSP-Plattform nutzen und parallel zum Golf kommen.

Was auch immer Audi für das günstige Modell geplant hat, wir werden sicher bald mehr Details erfahren, wenn die Produktion wirklich ab 2026 in Ingolstadt startet.