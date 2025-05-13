Schnäppchen

Microsoft 365 Family zum halben Preis bei Amazon

Microsoft 365 Family

Im Rahmen der Tech Week vertreibt der Onlinehändler Amazon derzeit das Abonnement für Microsoft 365 Single (1 Nutzer) und auch für Microsoft 365 Family (6 Nutzer) mit einem Jahr Laufzeit zum reduzierten (Single) bzw. halben Preis (Family). Es handelt sich jeweils um ein „Abo mit automatischer Verlängerung“, also bitte die Laufzeit im Bereich „Mitgliedschaften und Abonnements“ im Blick behalten.

Microsoft 365 Family und Single im Amazon-Angebot

Knapp 65 Euro werden für die Family-Version fällig und knapp 60 Euro ruft Amazon für die Single-Variante auf. Das sind keine Allzeit-Bestpreise, aber durchaus ein guter Kurs. Der benötigte Lizenzschlüssel erreicht den User dabei nach Kauf unkompliziert per E-Mail.

Das jeweilige Abo lässt sich unter Windows, macOS, iOS und Android einsetzen und bietet natürlich Zugriff auf die Office-Apps Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook sowie 1 TB OneDrive Cloud-Speicher.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Die Preise waren aber auch schon mal besser, hatte nie mehr als 45,- € gezahlt, manches Mal sogar nur 30, was ja dafür auch völlig reicht.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu DeziByte ⇡

      45 € für das Family Abo ist schon eine Weile her, soweit ich weiß, 55 € war eigentlich im letzten Jahr gängig.

      Antworten
      1. DeziByte 🏆
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Verzeih, ich meinte nur Single.

        Antworten

