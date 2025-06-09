Microsoft kündigt vier große Xbox-Blockbuster für 2026 an
Es war ein durchaus solides Xbox Showcase in meinen Augen, doch mir fehlten ein paar Spiele, die Microsoft bisher auch schon präsentierte. Doch Phil Spencer gab im Rahmen der Veranstaltung. bekannt, dass 2026 ein sehr starkes Xbox-Jahr wird.
Nächstes Jahr erscheint das neue Gears of War (E-Day), wir sehen endlich Fable, es kommt ein neues Forza und ein echter „Klassiker, der Microsoft von Anfang an begleitet“ ist auch mit dabei. Es wird vermutet, dass wir hier ein neues Halo sehen.
Es ist das 25. Jubiläum der Xbox und das wird man mit den Kernmarken feiern, so der Chef der Sparte. Ich bin ja mal gespannt, ob man nächstes Jahr auch schon die neue Xbox-Generation zeigen wird, die für 2027 im Raum steht. Die aktuelle Xbox bricht immer weiter ein, Microsoft muss die Generation also nicht in die Länge ziehen.
man stelle sich vor man könne GTA 6 tragbar auf seinem Xbox Next Handheld zocken *_*