Gaming

Microsoft kündigt vier große Xbox-Blockbuster für 2026 an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Halo Studios Header

Es war ein durchaus solides Xbox Showcase in meinen Augen, doch mir fehlten ein paar Spiele, die Microsoft bisher auch schon präsentierte. Doch Phil Spencer gab im Rahmen der Veranstaltung. bekannt, dass 2026 ein sehr starkes Xbox-Jahr wird.

Nächstes Jahr erscheint das neue Gears of War (E-Day), wir sehen endlich Fable, es kommt ein neues Forza und ein echter „Klassiker, der Microsoft von Anfang an begleitet“ ist auch mit dabei. Es wird vermutet, dass wir hier ein neues Halo sehen.

Es ist das 25. Jubiläum der Xbox und das wird man mit den Kernmarken feiern, so der Chef der Sparte. Ich bin ja mal gespannt, ob man nächstes Jahr auch schon die neue Xbox-Generation zeigen wird, die für 2027 im Raum steht. Die aktuelle Xbox bricht immer weiter ein, Microsoft muss die Generation also nicht in die Länge ziehen.

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X: Microsoft zeigt offiziell seine Gaming-Handhelds

Es hatte sich bereits in mehreren Situationen angedeutet, und Phil Spencer, Leiter der Microsoft-Sparte Xbox und Xbox Game Studios, sprach…

9. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    man stelle sich vor man könne GTA 6 tragbar auf seinem Xbox Next Handheld zocken *_*

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Microsoft kündigt vier große Xbox-Blockbuster für 2026 an
Weitere Neuigkeiten
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör