Microsoft: Xbox-Chef entschuldigt sich bei den Fans und verspricht Besserung

Es waren nicht die besten Monate für die Xbox und eigentlich sollte 2023 besser werden. Zum Start ins Jahr gab es mit „Hi-Fi Rush“ eine echte Überraschung und Redfall sollte auf diesem Momentum aufbauen. Doch die Kritiken sind teilweise fatal und die Nutzer stimmen zu und bewerten das neue Spiel sogar noch schlechter.

Daher hat sich Phil Spencer der Kritik gestellt und geht erstaunlich offen und gut mit den Fragen in einem Podcast von Kinda Funny Games um. Er übernimmt die volle Verantwortung als Chef der Xbox-Sparte und entschuldigt sich bei den Fans.

Phil Spencer blickt positiv auf die Xbox-Zukunft

Doch die Kritik an Redfall mindert nicht, dass Phil Spencer „sehr begeistert“ von dem ist, was da in den kommenden Monaten und Jahren bei der Xbox ansteht. Es soll jedes Quartal ein großes Spiel geben und die Qualität soll auch besser werden.

Allerdings fokussiert sich Microsoft nicht nur auf gute Spiele und nicht nur auf die Xbox, es geht nicht um den direkten Vergleich mit Sony oder Nintendo. Microsoft hat größere Pläne (Xbox Game Pass), aber dafür benötigt man dennoch Spiele.

Nach der aktuellen Kritik und diesem offenen Statement sind die Augen jetzt auf den 11. Juni gerichtet, denn die Erwartungen an das Xbox-Event sind riesig. Und Microsoft selbst hat die Erwartungen im Vorfeld durchaus gesteigert, in dem man einen Tag verspricht, auf den die Fans gewartet haben. Kann man auch liefern?

Wir werden es verfolgen und ich bin gespannt, kann euch an dieser Stelle aber das Interview mit Phil Spencer wärmstens empfehlen. Gute Führung erkennt man nicht dann, wenn gerade alles gut läuft, man erkennt sie vor allem in der Zeit einer Krise.

