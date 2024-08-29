News

Midjourney: KI-Dienst steigt offiziell in Hardware ein

Midjourney dürfte vielen von euch ein Begriff sein, der KI-Dienst hat sich auf KI-Bilder fokussiert, die sich an der Kunst orientieren. In aktuellen Versionen sind diese kaum noch von „echten“ Bildern zu erkennen, was auch sehr gerne kritisiert wird.

Eine gute Übersicht der KI-Bilder und was da mittlerweile möglich ist, findet ihr auf der offiziellen Webseite der Entwickler. Doch es wird nicht dabei bleiben, denn man hat kurz und knapp bestätigt, dass man in das Hardwaregeschäft einsteigen wird.

Was hat Midjourney genau geplant? Das ist unklar. Vielleicht bekommen wir sowas wie einen digitalen Bilderrahmen, bei dem man sich dann KI-Bilder erstellen und anzeigen lassen kann. Vielleicht hat man dort aber auch eine ganze andere Idee.

  1. René Fischer 🏅
    sagt am

    Nonsense News

